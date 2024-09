La storia si ripete a Parigi. E così, come durante le Olimpiadi a fine luglio, anche le gare di Paratriathlon previste per questa mattina slitteranno di un giorno a causa dell'inquinamento della senna: im gara c'è anche la palazzolese Veronica Yoko Plebani, già medaglia di bronzo a Tokyo e ora in cerca di nuove soddisfazioni.

Paralimpiadi: Senna impraticabile, il triathlon slitta di un giorno

Gli ultimi test condotti sulla Senna hanno rilevato un sostanziale abbassamento della qualità dell'acqua. Per questo le gare di Triathlon paralimpico previste per la giornata di oggi sono state riprogrammate a lunedì 2 settembre. Salvo ulteriori imprevisti. E' l'avviso diramato sui canali ufficali del World Triathlon, la federazione sportiva internazionale che governa lo sport olimpico del triathlon: una decisione presa assieme agli organizzatori di Parigi 2024 e alle autorità francesi competenti coinvolte nel monitoraggio della qualità dell'acqua della Senna, ancora una volta triste protagonista dell'estate sportiva olimpica e paralimpica.

Palazzolo si prepara a tifare Veronica Yoko Plebani

Tra gli azzurri in gara ai Giochi di Parigi c'è anche la 28enne di Palazzolo sull'Oglio Veronica Yoko Plebani, protagonista della sua quarta olimpiade. Partita martedì per raggiungere la Capitale francese, la paratleta ha lasciato a casa un’intera comunità in visibilio, pronta a tifare per la sua beniamina. «A nome di tutta la Città di Palazzolo, sosteniamo la nostra straordinaria atleta in questa avventura», è l’augurio dell’Amministrazione comunale del sindaco Gianmarco Cossandi, che per l’occasione presso il Kayak Club di Palazzolo aveva approntato un maxischermo da dove sarebbe stato possibile seguire la diretta della gara (diretta che per ora è stata annullata), ora rischedulata per lunedì.