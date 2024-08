"Mister Pancetta Bagnata", il simpatico concorso con un fine benefico.

A Nuvolera va in scena "Mister Pancetta Bagnata"

Appuntamento a Nuvolera nella serata di domenica 1 settembre 2024 nella zona feste in via Giuseppe Verdi 15: dalle 19 è in programma la prima edizione del concorso riservato agli uomini con un fisico un po' fuori forma.

Sicuramente, come si può evincere dal titolo, a farla da padrona è l'ironia anche se il fine, come detto, è benefico.

Solidarietà

L'intero ricavato sarà devoluto ai volontari del Van (Volontari ambulanza Nuvolento): una realtà punto di riferimento per la comunità dal lontano 1991 e che dal 2004 ha attivato anche il servizio di emergenza sanitaria h24.

La serata

Una serata ricca di divertimento nella quale non può mancare la musica: a condurre l'evento sarà Ariel Evans, drag queen dell'Art Club di Desenzano. A seguire il dj set con la musica di Germans Dj.

I premi

Come ogni concorso che si rispetti, anche in questo caso, vi saranno dei vincitori e quindi dei premi da consegnare agli stessi. In particolare il vincitore sarà premiato con una pancetta da 3 chilogrammi e con una coppa da 2 chilogrammi. Al secondo classificato una pancetta mentre al terzo un salame.