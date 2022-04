Vince mezzo milione di euro e lascia un biglietto di ringraziamento

Orzinuovi

Vince 500mila euro e lascia un biglietto per ringraziare

Vince 500mila euro e lascia un biglietto per ringraziare. E' successo martedì mattina a Orzinuovi, al Baritì, che si trova sulla strada che dalla città porta a Borgo San Giacomo, verso via Villachiara. Il fortunato cliente ha vinto mezzo milione e ha voluto ringraziare anonimamente i proprietari.

Con un Milionario da 5 euro ne ha vinti 500mila. Una fortuna sfacciata quella che ha baciato il cliente del Baritì, che non ha un volto e un nome nemmeno per i proprietari. Solamente la fotocopia del gratta e vinci acquistato con evidenziata la somma vinta, da far girare la testa, e una parola: grazie. Il ritrovamento del biglietto martedì mattina, poco dopo l'orario di colazione, fra le pagine di un giornale lasciato a disposizione per i clienti.