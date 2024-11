Verità per Christian, per lui una corsa speciale per aiutare la famiglia a pagare le spese legali

Per Christian Corso, scomparso 7 anni fa a soli tre anni, si cerca ancora verità.

Verità per Christian

Verità per Christian. Si chiama così l'iniziativa portata avanti dalla famiglia di Christian Corso, scomparso sette anni fa a soli 3 anni. La famiglia aspetta ancora giustizia e ha lanciato una sorta di appello. “Siamo nelle fasi finali del processo, non possiamo fermarci proprio ora – hanno spiegato i genitori di Christian – Se inizialmente siamo riusciti da soli a sostenere le spese, adesso chiediamo un aiuto”.

In cerca di Giustizia

Invito che è stato raccolto da Luca Ferro, che dall'11 al 23 novembre parteciperà alla Everest Trail Race: 170 km di corsa con un dislivello di oltre 26mila metri da svolgersi nell'Himalaya del Nepal, tra i 2000 e i 4100 metri di altitudine, per un totale di 6 tappe da 25 chilometri ciascuna.

Come sostenere l'iniziativa

E, per sostenere questa iniziativa, Luca e la famiglia corso hanno deciso di “vendere” al prezzo simbolico di 25 euro tutti i 170 chilometri. Ogni singolo biglietto rappresenta uno dei 170 chilometri che Luca dovrà percorrere durane la Everest Trail Race. “Ho la passione della corsa estrema, in un ambiente dove la natura non sempre è nostra amica – spiega il protagonista della corsa – Sarà la prima volta che correrò in altura così, ma questa la mia passione”. E stavolta ha deciso di impegnarsi per Christian. “Sono dieci anni che faccio questa cosa, ovvero correre anche per uno spirito benefico. E stavolta ho pensato a Christian: suo papà è un mio collega e so quanto hanno lottato in questi anni. Tra l'altro, loro spesso hanno organizzato eventi nel Comune di Bagnolo e i fondi li hanno sempre destinati ai più bisognosi. Adesso sono loro ad aver bisogno di noi e io sono ben lieto di dare loro una mano”.

Battaglia legale nella fase decisiva

Perchè la battaglia legale, per avere la verità su Christian, non è ancora conclusa. “Si va per le lunghe, ma già lo sapevamo che sarebbe stata una battaglia infinita – spiegano i genitori di Christian – Purtroppo sapevamo che stavamo combattendo contro un colosso, ma noi non ci fermiamo. Pretendiamo almeno un minimo di giustizia: adesso siamo al bivio del traguardo, non possiamo mollare proprio ora”. Chi volesse maggiori informazioni può contattare i numeri 347.6697558, 392.522280 e 377.0883168, mentre le donazioni si possono effettuare sulle pagine social di “Verità per Christian” con due appositi qr code.