Da Bagnolo Mella un dato che fa ben sperare: i nuovi nati sono in aumento.

A Bagnolo incremento per i nuovi nati

A fine anno, un salto all’Anagrafe di Bagnolo per cercare e… dare alla popolazione i numeri che consentano un aggiornamento su un aspetto da sempre significativo, ma che negli ultimi

anni ha assunto un peso determinante per la società: il tasso di natalità. Il numero dei nati, il rapporto rispetto ai decessi, la composizione per età della popolazione, sono questioni quasi giornalmente evocate in termini sempre più pessimistici vista la continua e inarrestabile decrescita della natalità.

Al 31 dicembre l’Ufficio Bagnolese attesta il numero dei nati nel 2024: sono 95.

Il rapporto con gli anni precedenti

Si scopre una leggera crescita rispetto agli ultimi quattro anni quando si è viaggiato fra gli 80 e i 90 nati, anche se ben distanti dai 120/130 di una decina di anni fa. Sicuramente l’aumento è un

segnale positivo perché interrompe una fase di progressivo calo, può essere il punto di partenza per un’inversione? È impossibile al momento stabilirlo. “Una rondine non fa primavera, ma ciascuna è un segno di primavera: per questo ogni rondine è benvenuta e va ben accolta” afferma Cristina Leoni, Assessore al Benessere sociale. Fuor di metafora l’Assessore ha voluto dare avvio da quest’anno ad una simpatica iniziativa di concerto con l’Ufficio Anagrafe: far giungere gli auguri dell’Amministrazione Comunale ad ogni famiglia in cui vi è stata la nascita d’un figlio. Auguri che non solo si uniscono a quelli di familiari ed amici, ma segnalano il valore della nuova vita che entra a far parte della comunità locale.

L'augurio dell'Amministrazione

“L’iniziativa di benvenuto - aggiunge l’Assessore - è stata gradita, allora abbiamo pensato di aggiungere per il 2025 anche un segno che accompagni la lettera di benvenuto. Coinvolgendo le tre farmacie locali, che ci hanno dato immediato e positivo supporto, potremo quindi offrire anche un piccolo dono che segnali la vicinanza della nostra comunità ai genitori e ai nuovi nati”.

Nessuna pretesa di affrontare complesse tematiche, ma un semplice e cordiale benvenuto della Comunità ad ogni bambino che vi entra a far parte, segno di speranza per il futuro.