Vende gli pneumatici ma gli svuotano il conto: una denuncia

Agganciava i venditori tramite piattaforme web e con artifizi e raggiri sottraeva denaro, mettendo in atto una vera e propria truffa. L'ultima a Coccaglio, dove un residente aveva messo in vendita 4 pneumatici con relativi cerchioni della propria auto.

Vende gli pneumatici ma gli svuotano il conto

Accordato il prezzo (220 euro, il limite giornaliero del prelievo presso lo sportello), la donna aveva chiesto al coccagliese di recarsi presso uno sportello postale, inserire la carta e il codice PIN con il quale gli avrebbe fatto il bonifico immediato. Ma invece del bonifico, la vittima della truffatrice si è ritrovata con il conto svuotato in pochi istanti: invece di caricare i soldi, seguendo le indicazioni della persona al telefono, l'uomo ha effettuato un bonifico di 248 euro (il massimo consentito per quella operazione) sulla carta della donna senza rendersene conto.

Denunciata la truffatrice

Una volta scooperta la truffa, l'uomo ha denunciato il tutto alla Polizia Locale di Coccaglio checoordinata dal Comandante Luca Leone, ha avviato le indagini e rintracciato la responsabile. La donna palermitana, verosimilmente, agiva con dei complici prima che la sua carta poste pay venisse bloccata proprio da Poste Italiane. Sentita presso la Polizia Giudiziaria, l'indagata riferiva di aver smarrito la carta senza accorgersene e senza sporgere denuncia di smarrimento, dichiarazione non giustificabile in quanto le ultime operazioni di storno di denaro venivano effettuate attraverso l'applicazione del proprio dispositivo telefonico. Le applicazioni, infatti, funzionano esclusivamente con password di sicurezza avanzata o impronte digitali del proprietario, inviando notifiche per ogni singolo movimento di conto corrente. La donna è stata denunciata per truffa continuata nel tempo.