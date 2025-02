Scoppia l'incendio mentre cucina, evacuata una palazzina a Coccaglio.

A Coccaglio scoppia l'incendio in una palazzina

Attimi di grande apprensione oggi pomeriggio (venerdì 21 febbraio 2025) in via Mazzolari a Coccaglio: l'incendio è partito dal piano terra di una palazzina a quattro piani abitata da una decina di famiglie che ora, mentre le operazioni sono in corso, sono state evacuate. In particolare le fiamme hanno preso origine da una cucina all'interno della quale un uomo stava friggendo un pollo: dalle prime ricostruzioni pare che l'olio sia schizzato con la fiamme finendo poi per attecchire in cucina. Almeno due le persone intossicate.

L'allarme

Ben presto, a causa dell'odore di fumo e bruciato proveniente dall'appartamento al primo piano, gli abitanti del condominio hanno allertato i Vigili del Fuoco: come detto tutte le famiglie, compresa quella dell'appartamento dal quale hanno preso vigore le fiamme, sono state evacuate. L'unico appartamento per ora dichiarato inagibile è quello dal quale è partito l'incendio. Via Mazzolari è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Palazzolo sull'Oglio e di Chiari, l'Amministrazione comunale, i carabinieri di Cologne e la polizia locale del Montorfano.

La gallery