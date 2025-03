Spacca il vetro di un'auto per rubare, denunciato un 21enne di Chiari

Spacca il vetro di un'auto per rubare, tutto solamente per un pacchetto di sigarette. Un bottino davvero misero per il colpevole, un 21enne di Chiari, beccato dai carabinieri e denunciato.

Spacca il vetro di un'auto per rubare

E' successo a Coccaglio, nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 maggio 2025, verso le 3.30: i carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino, che vendendo un uomo sospetto armeggiare vicino a un veicolo in sosta i via Tonelli ha subito chiamato la centrale. Il giovane, un 21enne residente a Chiari, aveva infranto il vetro dell'automobile con l'obiettivo di accedere e rubare gli oggetti contenuti nell'abitacolo. Il passante lo ha notato mentre rovistava nel mezzo, per poi darsi alla fuga con un magro bottino: solo un pacchetto di sigarette.

Scatta la denuncia

Intervenuti tempestivamente, i militari sono riusciti a individuare il giovane prima che si allontanasse grazie alla indicazioni del coccagliese. I successivi riscontri hanno permesso di confermare la responsabilità del fatto e il giovane è stato denunciato.