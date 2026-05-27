Un’altra tragedia sulla Sp469 a Capriolo: 88enne muore a quasi un mese dall’incidente

La vittima è Vittorio Piccinelli: il 5 maggio era stato coinvolto in un incidente con un mezzo pesante nello stesso punto in cui ha perso la vita il 24enne Kevin Bonetti

Un tempismo quasi tragico, che appesantisce il bilancio già drammatico della sp469. Mentre Kevin Bonetti moriva sull’asfalto della provinciale, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è spento Vittorio Piccinelli: 88 anni, di Capriolo, il pensionato il 5 maggio era stato coinvolto in un incidente stradale nel medesimo tratto di strada.

Un’altra tragedia sulla Sp469: 88enne muore a quasi un mese dall’incidente

La Polizia locale di Capriolo era intervenuta per i rilievi, ricostruendo la dinamica dell’incidente. Un camion che proveniva dalla bretella diretto verso il paese aveva invaso la corsia opposta con la parte posteriore, innescando poi uno scontro frontale con l’auto su cui viaggiavano il capriolese, alla guida, e la compagna. Entrambi erano stati trasportati in codice giallo in Pronto soccorso.

Le sue condizioni, in un primo momento non gravi, sarebbero poi peggiorate progressivamente. Il decesso è stato dichiarato martedì, dopo 22 giorni di ricovero. La salma di Piccinelli è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura di Bergamo, che potrebbe disporne l’autopsia. A carico del conducente del camion, come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.