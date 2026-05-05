Capriolo, incidente lungo la Sp 469: traffico paralizzato.

Incidente a Capriolo

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 15.30 in codice rosso sulla sp469 in prossimità del curvone. Dalle prime ricostruzioni pare che, ad essere coinvolti nel frontale, siano stati due mezzi: un’auto e un mezzo pesante. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno prontamente estinto un principio di incendio sviluppatosi nel vano motore dell’auto danneggiata usando un estintore per poi mettere in sicurezza l’area. I due occupanti della vettura sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, illeso l’uomo alla guida del mezzo pesante.

Pesanti ripercussioni sul traffico

Il sinistro ha comportato pesanti ripercussioni sul traffico che è risultato completamente bloccato in entrambe le direzioni e con presenza di detriti sulla strada. Ad intervenire sul posto due ambulanze da Capriolo e da Adro ed un mezzo avanzato. Presente anche la Polizia Locale di Capriolo.

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