Schianto a Capriolo, un altro morto sulla curva “maledetta”: è un giovane motociclista

Tragedia nella prima serata di oggi, martedì 26 maggio, a Capriolo. Un giovane motociclista bergamasco di 24 anni è morto, in un incidente avvenuto sulla Sp 469, contro un’auto.

Schianto a Capriolo, muore un ragazzo di 24 anni

Ancora da ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente, che poco dopo le 19 ha visto coinvolti soltanto la vittima e l’automobile. Inutili, purtroppo, i soccorsi: per il 24enne, di Palosco (BG), non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento sul posto dei soccorsi: un’ambulanza, un’automedica e anche un elicottero dell’elisoccorso, alzatosi in volo da Bergamo. Il medico ha dovuto constatare il decesso sul posto. Sul posto la Polizia stradale di Iseo, che sta effettuando i rilievi di rito.

La “curva della morte” di Capriolo

Non si tratta purtroppo del primo grave incidente avvenuto nella zona: quella curva sulla Sp 469 è tristemente nota da anni come particolarmente pericolosa. Soltanto negli ultimi due anni si contano diversi altri incidenti, due dei quali mortali, che hanno visto coinvolti motociclisti. Nel 2023 addirittura se ne verificarono due nel giro di poche ore.

Per i soccorsi e per i rilievi di rito, il traffico è fermo in entrambe le direzioni di marcia.