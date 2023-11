Un riconoscimento ricevuto per "meriti di carattere umanitario e sociale conseguiti dedicando la propria vita all'aiuto degli ultimi, in nome della carità cristiana e di una fraternità universare". Le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione del sindaco Alberto Facchetti e la comunità di Coccaglio ha consegnare il Marenzino d'oro, la più alta onorificenza civica del paese, alla missionaria suor Clara Pagani.

"Una vita per gli ultimi": il Marenzino d'oro va a suor Clara Pagani

Classe 1946, la religiosa da oltre 40 anni collabora con i padri Maristi di Brescia e con il gruppo missionario di Coccaglio per dare il suo aiuto nelle zone più povere dell’Africa. In particolare in Burundi, dove a aiuato i lebbrosi, e in Ruanda, dove da quasi 30 anni, presso il centro di accoglienza, si occupa di nutrire, educare e trovare un lavoro agli orfani, dando loro una nuova vita. Come da tradizione, la cerimonia di consegna del Marenzino d'oro si è incastonata nella festa dei Patroni Maurizio e Giacinto, che ha acceso il cuore di coccaglio con bancarelle, musica e divertimenti, nonché con l'immancabile discesa del campanile dei membri del gruppo Speleo Montorfano, vestiti da Babbo Natale, da elfi e pure da Grinch.

A consegnare è riconoscimenti, davanti a un auditorium gremito, è stato il sindaco Alberto Facchetti, accompagnato dal parroco don Gianfranco Rossi.

L'articolo completo su Chiariweek in edicola dal 24 novembre