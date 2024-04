Due nuovi "nasi" in forza alla Polizia Locale per potenziare la lotta contro lo spaccio

di Emma Crescenti

La lotta contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti oggi ha una marcia in più. Anzi, due nasi: quelli di «Mary Giò» e «Trip», i due cani antidroga che da qui alla fine dell’anno supporteranno gli agenti della Polizia Locale del Monte Orfano nel servizio e nelle attività di controllo sul territorio.

Lotta allo spaccio: due nuovi "nasi" in forza alla Polizia Locale

La convenzione (per ora sperimentale) è stata stipulata con Nicola Carrara, istruttore cinofilo con esperienza ventennale e titolare della K9 zero impact di Bergamo, che da tempo collabora con le forze di Polizia utilizzando i suoi esemplari non solo per cercare sostanze stupefacenti, ma anche esplosivi e anche veleni. Nel caso specifico di Coccaglio e di Cologne, i due esemplari di labrador (una femmina di circa 4 anni e un «cucciolo» di 8 mesi, che sta concludendo il suo addestramento) affiancheranno il comandante Luca Leone e gli agenti durante i controlli e i servizi di pattuglia sul territorio, in particolare vicino alle scuole, alla stazione e alle aree sensibili, con orari variabili a seconda delle esigenze degli operatori e alla disponibilità dell’istruttore, che ha garantito una certa flessibilità, per un totale di 10 «uscite».

Almeno per ora. Specializzati nella ricerca di cocaina, eroina, ecstasy, ma anche lsd e la «classica» marijuana, i nasi di «Mary Giò» e «Trip» permetteranno di potenziare la lotta all’uso delle sostanze stupefacenti, che dilaga soprattutto tra i giovani e rafforzare la sicurezza urbana che «con questo servizio verrà aumentata notevolmente, sia come deterrente ma anche nel servizio repressivo», ha spiegato il comandante Leone, che ha fortemente spinto per introdurre questo servizio. A supportarlo l’assessore delegato Wolmer Bono e il sindaco Alberto Facchetti, che oltre a ringraziare gli agenti per il loro operato hanno sottolineato l’attenzione e il costante impegno per dotare il Corpo di Polizia Locale degli strumenti e di quanto necessario per offrire ai cittadini un servizio sempre migliore.

Ecstasy in stazione

L’arrivo dei cani antidroga, infatti, va a rafforzare un’attenzione che era sempre stata alta. Parlano i numeri e gli interventi effettuati sul territorio, l’ultimo dei quali solo lo scorso mercoledì quando un 35enne di origini ghanesi e residente a Coccaglio è stato fermato in stazione con alcune pasticche di ecstasy.

A notarlo è stato proprio il comandante Leone, che in quel momento era fuori servizio e stava aspettando il treno. Insospettito dai movimenti dell’uomo, intento a fumare hashish con un amico, ha allertato la pattuglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno perquisito il 35enne e sequestrato una busta con alcune pasticche di ecstasy: almeno questo è il verdetto del narcotest, arrivato nei giorni successivi assieme a una denuncia per detenzione di stupefacenti. Una nuova macchia sulla fedina del 35enne già noto agli agenti per un episodio spiacevole avvenuto il mese scorso, quando avrebbe minacciato con un coltello alcuni cittadini coccagliesi. Arma che però non era stata trovata dagli agenti.