Abbandonava rifiuti edili nelle campagne: erbuschese beccato per la sesta volta

E' stato beccato ad abbandonare rifiuti edili e altro materiale nelle campagne tra Coccaglio e Cologne: non una, non due, ma ben 6 volte, dopo la quale è scattato il sequestro del mezzo, un furgone cassonato, e la denuncia per reati ambientali sia a carico del proprietario, un erbuschese, che per il conducente che li trasportava.

Abbandonava rifiuti, erbuschese beccato per la sesta volta

Nei giorni scorsi la pattuglia della Polizia Locale del Montorfano, durante i controlli sul territorio disposti dal comandante Luca Leone , hanno notato un autocarro circolare in sovraccarico, trasportando rifiuti, macerie e scarti da demolizione edile. Insospettiti, gli agenti di Coccaglio hanno quindi fermato il mezzo e scoperto ulteriori irregolarità: l'uomo alla guida non solo non ha saputo esibire il formulario identificativo del trasporto rifiuti, ma nemmeno era iscritto all'albo dei gestori ambientali. Non potendo essere smaltiti in un centro autorizzato, con tutta probabilità l'obiettivo era di abbandonare il materiale in qualche angolo della campagna franciacortina.

Dagli accertamenti è emerso che il proprietario del mezzo era una vecchia conoscenza della Polizia Locale: un cittadino residente a Erbusco, già responsabile di altri episodi simili avvenuti sul territorio, ora beccato per la sesta volta. Oltre a denunciare alla Procura l'autista e l'erbuschese recidivo per gestione illecità di rifiuti, si è proceduto anche al sequestro penale del veicolo, convalidato dal Gip del Tribunale di Brescia. I due inoltre dovranno pagare un'ammenda che potrebbe arrivare anche a 26mila euro.

Denunciato un ristoratore di Capriolo

Continua serrata, nel frattempo, l'attività di controllo ambientale e del territorio, che a oggi ha permesso di identificare e denunciare una decina di trasgressori. L'ultimo caso riguarda un ingente abbandono di rifiuti e cartongesso nelle campagne di Coccaglio, i cui due responsabili sono stati individuati grazie alla collaborazione dell'Ispettore Ambientale Angelo Cerea, la cui collaborazione ha permesso di individuare una ventina di episodi. In questo caso si tratta di due 50enni, uno dei quali titolare di un'attività di ristorazione a Capriolo, locali in cui sono avvenuti i lavori di ristrutturazione edilizia. Convocati in comando, i responsabili si sono impegnati a recuperare e ripristinare i luoghi, salvo poi essere nuovamente beccati pochi giorni dopo per un ulteriore abbandono, avvenuto in un altro punto del territorio. Non essendo stati in grado di giustificarsi e di esibire la ricevuta relativa al corretto smaltimento, sono stati denunciati con l'aggravante della recidiva.