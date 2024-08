La comunità scolastica piange il professor Salvatore Alibrandi, storico dirigente dell’Istituto Gigli di Rovato, scomparso giovedì, stroncato da un malore improvviso.

"Una vita dedicata alla scuola": addio all’ex preside Alibrandi

Si è spento a 78 anni l’insegnante messinese arrivato al Liceo di Rovato nel 1985 e che, fin da subito, si era fatto strada nei corridoi scolastici e nel cuore di studenti e colleghi.

Una vita "votata alla scuola" quella di Alibrandi, docente di matematica e fisica al Lorenzo Gigli, e presto chiamato alla vicepresidenza dell’allora dirigente Giuseppe Bertaglia, a cui ha dato poi il cambio fino al 1992. Nella sua lunga carriera scolastica, Alibrandi ha fatto tappa in diversi istituti del bresciano: dal Cossali di Orzinuovi, ai licei di Manerbio e Ghedi, all’Itis di Palazzolo e di Manerbio e al Ghislandi di Breno. Per tornare, nel 2004, al Gigli, lasciato a malincuore nel 2013 per il pensionamento.

Il ricordo

Proprio i 43 anni passati tra i banchi di scuola hanno sollevato, alla notizia della scomparsa, parole di cordoglio da chi ha condiviso con lui il mestiere che tanto gli era caro.

"Ricordo il professor Salvatore Alibrandi come un uomo votato alla scuola - ha raccontato la professoressa Emanuela Caretta - Ho lavorato come sua collaboratrice in dirigenza al Gigli per dieci anni, dal 2004 al 2013 quando è stato “costretto” alla pensione. Il nostro rapporto, anche con il prof Antonio Niglia, è sempre stato costruttivo e di condivisione. Questo perché era un dirigente presente, sempre nei corridoi e a contatto con i ragazzi".

Al dolore della famiglia con la moglie Domenica, i figli Tiziana e Danilo, che hanno celebrato i funerali venerdì a Rodì, in provincia di Messina, dove aveva rimesso le radici, si aggiunge la possibilità di farne memoria in Franciacorta. "Ci mobiliteremo sicuramente per una funzione liturgica in ricordo di Salvatore a Rovato", ha proseguito la collega Caretta.

E se la lontananza geografica rende difficile la presenza fisica, sono i social a colmare la distanza.

L’istituto d’Istruzione Superiore Lorenzo Gigli di Rovato, nella persona del dirigente scolastico Emanuele d’Adamo, in rappresentanza di tutte le componenti scolastiche - si legge online - esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del professore ed ex dirigente scolastico Salvatore Alibrandi, che è venuto a improvvisamente a mancare.

Moltissimi i commenti in rete di colleghi ed ex alunni, come quello, appassionato e commosso, di Angelo Bergomi, membro noto del Pd rovatese e, in passato, vicesindaco.