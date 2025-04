Rovato in Tv su Telecity con "Dentro e fuori dal Comune"

Nella puntata di "Dentro e fuori dal Comune" trasmessa lunedì 31 marzo 2025 (in replica sabato 5 aprile 2025 alle 7.30) Telecity è andata alla scoperta di Rovato, nel cuore della provincia di Brescia.

Il videoservizio di Telecity, emittente del nostro gruppo editoriale Netweek

In questa puntata la conduttrice Silvia Valenti ha condotto il pubblico ad esplorare l’elegante centro storico, con il porticato di piazza Cavour disegnato da Rodolfo Vantini e l’alta torre civica, raccontato dal sindaco Tiziano Belotti e dall’esperto Ivano Bianchini, responsabile della biblioteca comunale.

Percorriamo le mura veneziane che cingevano la cittadella fortificata, oggetto di un importante progetto di restauro, illustratoci dall’Architetto Stefano Barbò. Conosciamo le frazioni, con le loro tradizioni e peculiarità, come quella di Bargnana, che custodisce un piccolo gioiello artistico nella sua chiesa affrescata.

L’attivissimo gruppo locale degli Alpini, attraverso i racconti del capogruppo Giampietro Corsini, ripercorre la sua storia e con le telecamere di Telecity ci aggiriamo nelle aule-laboratorio della scuola d’Arti e Mestieri Ricchino, che tramanda gli antichi saperi, traghettandoli nel futuro con tecniche moderne.

Saliamo sul Monte Orfano, dove Monsignor Mario Metelli, prevosto della diocesi di Rovato, descrive il Santuario di Santo Stefano, luogo sacro meta di pellegrinaggio.

Dall’alto, il Convento della Santissima Annunciata guarda placido verso la pianura, un tempo casa dei monaci Servi di Maria, oggi oasi di pace per un’affascinante esperienza di contemplazione e degustazione degli ottimi vini prodotti grazie all’ampio vigneto, come ci racconta il noto giornalista enogastronomico Riccardo Lagorio.

Rovato, infatti, è la capitale della Franciacorta, la zona collinare tra Brescia e l’estremità meridionale del Lago d’Iseo: un territorio dove le vigne sono un patrimonio produttivo e storico, tanto che il nome Franciacorta è conosciuto in tutto il mondo come sinonimo di vini di altissima qualità. Il prodotto gastronomico tipico della città è da secoli il manzo all’olio, con una ricetta recentemente tutelato con il marchio De.Co. (denominazione comunale) attraverso un preciso disciplinare per valorizzarla e tutelarla, come ci racconta Gabriella Pe’, Presidente dell’Associazione Ristoratori di Rovato.

Il piatto vanta una tradizione culinaria antichissima: la prima ricetta, della nobildonna Veronica Porcellaga, è datata fra il 1500 e il 1600, nata dall’incontro fortuito tra l’acciuga e il cappello del prete. Lo chef Pierluigi Toscani ci illustra passo a passo i procedimenti per cucinare un perfetto manzo all’olio come vuole la tradizione e come si può gustare soprattutto negli eventi dedicati a questo piatto, come la 134^ Fiera Lombardia Carne dal 5 al 7 aprile.