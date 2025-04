Una rassegna che ha alle spalle più di un secolo di storia, ma che guarda al futuro. E’ stata presentata nella suggestiva cornice del Convento dell’Annunciata la 134esima edizione di Lombardia Carne, in programma dal 5 al 7 aprile a Rovato.

Tutto pronto per la 134esima edizione di Lombardia Carne

"Questa fiera non è una rievocazione storica: gli agricoltori non solo hanno un ruolo economico importante, ma si prendono anche cura dei nostri territori. Fare agricoltura costa sacrificio. Grazie a Riccardo Lagorio in fiera arriveranno anche i formaggi e le eccellenze della ristorazione, cose che tutti ci invidiano".

Queste le parole del sindaco di Rovato Tiziano Belotti. Il giornalista Riccardo Lagorio ha infatti curato due eventi collaterali inseriti nel palinsesto della manifestazione: la mostra temporanea sui formaggi rari intitolata "Il tempo ritrovato - Le vie del latte" (inaugurazione sabato 6 aprile alle 15.30 in fiera) allestita con il supporto della scuola Ricchino e la tavola rotonda nella sala civica del Foro Boario, con la partecipazione di Gioacchino Bonsignore, noto giornalista televisivo, sul tema "Le famiglie bresciane del cibo", con ospiti illustri tra cui Mauro Piscini, patron del ristorante "Miramonti L’Altro" di Concesio (ma anche Giuliana Germiniasi del ristorante "Il Capriccio" di Manerba del Garda, Fabio Lantieri de’ Paratico dell’omonima cantina di famiglia, Franco Martini del ristorante "Leon d’Oro" di Pralboino, Giovanni Pasini, presidente di Agroittica di Calvisano). "Si tratta di scavare nella cultura del cibo - ha spiegato Lagorio - La mostra è dedicata al tempo: ci sono prodotti che hanno richiesto 350 anni per essere accettati nella nostra cultura, mentre oggi la retorica nutrizionale, l’abbandono delle campagne e alcune paradossali regole sanitarie ci stanno facendo perdere le nostre tradizioni alimentari. Tra i più colpiti dall’omologazione dei regimi alimentari e dall’ignavia di chi doveva tutelare ci sono i prodotti caseari, alcuni dei quali in pochi anni sono stati eliminati dalle nostre tavole".

Il sostegno della Regione

Lombardia Carne si avvale del patrocinio di Regione Lombardia e non a caso alla presentazione erano presenti i consiglieri Floriano Massardi e Diego Invernici. "Sono presidente della Commissione Agricoltura e per me è importante portare vicinanza a questa fiera che il prossimo anno celebrerà il suo 135esimo - ha spiegato Massardi - La Lombardia è la prima Regione agricola, eppure oggi parlare di agricoltura a volte è pericoloso: noi dobbiamo opporci a questa concezione. Rovato si è sempre contraddistinto per le battaglie giuste ed è quello che cerco di fare anche io".

Invernici ha elogiato la qualità degli eventi organizzati dall’Amministrazione rovatese: "Lombardia Carne non è solo una fiera, è l’eccellenza di una passione. La zootecnia è uno dei pilastri dell’economia lombarda ma è di fronte a sfide continue poste dalle normative europee. Regione Lombardia sta intervenendo sul comparto suinicolo chiedendo allo Stato di tutelarne la filiera. Stiamo facendo molto per il comparto zootecnico, attraverso ad esempio i contributi alla modernizzazione. Se siamo qui non è per fare una sfilata, ma per dimostrare il nostro sostegno all’Amministrazione e a tutto il settore".

Il manzo all’olio, re incontrastato della tavola

Il manzo all’olio, celebre piatto De.Co di Rovato, ha un ruolo da protagonista a Lombardia Carne, con una serie di momenti dedicati: il Galà, che si terrà domani (sabato 5 aprile) alle 19.30 (prenotazioni via Whatsapp al 340.2526554), l’ormai tradizionale concorso per decretare la miglior ricetta De.Co e della tradizione (info e iscrizioni 030.7713223), le degustazioni durante la fiera e l’iniziativa nei ristoranti «Aprile mese del manzo all’olio» (i tre dell’associazione Ristoratori, ossia La Loggia, Pier Trattoria e Trattoria del Gallo, propongono un ricco menù a 35 euro, ma aderiscono anche Quattrorose, Alberelle, El Butighet, La Vecchia scuola, Piazza Mercato, Locanda del Giogo, Trattoria da Gina, Come una volta, Corona, Miramonte e Caffè Franciacorta). "C’è una grande sinergia con il Comune e le associazioni, noi cerchiamo di portare il manzo all’olio oltre i confini di Rovato - ha spiegato la presidente dell’associazione Ristoratori Gabriella Pe - Tra i prossimi eventi ci saranno a fine giugno Rovato sotto le stelle e a settembre il Chilometro del manzo".

Le degustazioni in fiera riguarderanno anche i salumi con i Norcini Bresciani (organizzatori del concorso per eleggere il miglior salame), i prodotti da forno con i panifici di Rovato e il Sindacato Panificatori. E al cibo sarà dedicata l’impresa da guinness dello chef Andrea Mainardi (ospite domenica alle 17) che tenterà di preparare una focaccia farcita lunga 30 metri.

L'anteprima venerdì 4 aprile con i convegni di Coldiretti e Confagricoltura

Lombardia Carne è una festa, ma anche un’occasione di confronto e riflessione. A questo sono dedicati i due convegni organizzati rispettivamente da Coldiretti e Confagricoltura.

Il primo, come spiegato da Luigi Biolatti, si terrà alle 10 nella sala civica, intitolato "Dalla terra alla tavola: il cibo che vogliamo". Tra gli ospiti l’europarlamentare Paolo Inselvini, gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura), Giorgio Maione (Ambiente) e Simona Tironi (Istruzione), oltre a Omar Scomodon, biologo nutrizionista, e Luigi Scordamaglia, di filiera Italia; presenti la presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti e il direttore Andrea Repossini. "L’educazione è fondamentale e in fiera le Donne di Coldiretti insegneranno ai bambini, ma abbiamo anche bisogno di un’Europa coraggiosa che vada a bloccare certe azioni", ha precisato Biolatti.

Il secondo convegno, in programma sempre venerdì 4 aprile alle 10 nella sala del Pianoforte del Municipio, si intitola «Benessere animale e allevamenti, analisi del sistema Sqnba per i settori zootecnici»; relatori Silvia Tramontin, vicedirettore generale di Accredia, e Francesco Maraschi, neo dirigente dell’unità operativa Veterinaria della Regione Lombardia, insieme a Claudio Monaci, direttore del dipartimento Veterinario di Ats Brescia, e Antonio Vitali, veterinario libero professionista; l’introduzione sarà affidata a Francesco Martinoni, presidente onorario di Confagricoltura Brescia. "L’agricoltura oggi è essenziale e la sicurezza alimentare è uno dei cardini. Per questo guarda al futuro con l’innovazione tecnologica ma si mette a disposizione del consumatore per una corretta alimentazione", ha evidenziato il vicepresidente Oscar Scalmana.

In coda alla conferenza stampa sono intervenuti Massimo Castrini (presidente della giuria), Alberto Agazzi (direttore del Distretto veterinario Ats Rovato), Gianpietro Costa, presidente della Ricchino che ha consegnato un dono al sindaco, e Luca Moretti in rappresentanza della famiglia Moretti che si prende cura del Convento.

Informazioni utili

La fiera sarà aperta sabato dalle 9 alle 19, domenica dalle 7.30 alle 19 (è l’unico giorno con ingresso a pagamento, 5 euro l’intero, 3 il ridotto e gratis fino a 15 anni) e lunedì dalle 7.30 alle 13. Per domenica è stato attivato un servizio bus navetta con partenza dal parcheggio ex Girandola. Lombardia Carne è una manifestazione a misura di famiglia, con area bimbi (con giostre, giochi della tradizione e scuola di equitazione), laboratori ed educazione stradale con gli Autieri di Franciacorta. Massiccia anche la presenza delle associazioni e non mancherà nemmeno la prevenzione con lo stand di Asst Franciacorta.

Il programma

Sabato 5 aprile dalle 9 l’apertura, alle 10 l’animazione per i bambini con scuola di equitazione, gonfiabili e giochi della tradizione, alle 14 la preparazione della salsiccia di castrato e degustazioni con i Norcini Bresciani e attività per bambini allo stand di Donne Impresa Coldiretti, alle 15.30 l’inaugurazione della mostra dedicata ai formaggi rari italiani e alle 16 al Foro Boario una tavola rotonda con la partecipazione del noto giornalista Gioacchino Bonsignore. In serata alle 19.30 l’appuntamento con il Galà del Manzo all’olio).

Domenica 6 aprile la fiera entra nel vivo con la mostra mercato dei vari capi dalle 7.30; dalle 9 l’animazione per bambini e la preparazione di salame nostrano con i Norcini Bresciani; alle 9.30 l’inaugurazione con le autorità, alla quale seguirà intorno alle 11 la degustazione di manzo all’olio; in mattinata alle 10 nella tensostruttura il concorso "El salam piö bu de la Franciacürta" (sono previsti premi speciali anche per la miglior salsiccia; per partecipare è necessario consegnare gli insaccati presso l’ufficio fiera sabato dalle 9 e domenica dalle 7 alle 9); alle 14.30 l’assegnazione del premio assoluto Lombardia Carne 2025; dalle 16 le premiazioni ufficiali e alle 17 cooking show con lo chef Andrea Mainardi.

Lunedì 7 aprile rassegna aperta al pubblico dalle 7.30 alle 13; sospeso per ragioni di viabilità il mercato merceologico settimanale, che dunque non si svolgerà.

Il video