Orzinuovi

Dopo tante richieste finalmente è arrivata una sezione in più

Una nuova sezione dell’asilo in arrivo a Orzinuovi: dopo tante richieste ecco la svolta.

Una sezione in più alla scuola materna

Tante richieste e finalmente nei giorni scorsi è stata chiesta e ottenuta una sezione in più per i piccoli della scuola materna che aprirà i battenti a settembre, dopo l’estate, per l’inizio di un nuovo anno scolastico.

Un’esigenza che si sente da anni e che finalmente è stata esaudita: tantissime le iscrizioni alla scuola pubblica ma poca la disponibilità. Moltissimi i piccoli alunni orceani a rischio di rimanere fuori.

«L’esigenza da anni prospettata di avere sul territorio orceano una ulteriore sezione statale della scuola dell’Infanzia, determinata da una forte richiesta di iscrizioni, generante ogni anno una lista d’attesa di circa 20 bambini residenti, che rischiano di non frequentare la scuola dell’Infanzia con ricadute importanti sul loro successivo percorso di scolarizzazione e di integrazione, ha portato l’attuale Amministrazione Comunale a battersi su più fronti per richiederne la costituzione all’Istituto Comprensivo di Orzinuovi, sussistendo tutte le condizioni materiali e organizzative indispensabili per un ulteriore sezione - ha detto l’assessore all’Istruzione Luca Bulla - L’operazione è rientrata in un disegno di politica scolastica orientato a dare continuità ad un servizio scolastico che da anni opera sul territorio comunale nell’ulteriore forma alternativa della scuola paritaria, costringendo molte famiglie in via di stabilizzazione economico - sociale a rinunciare ad un’occasione formativa importante per i propri figli, che senza dubbio incide in maniera notevole e determinante sul successivo percorso della scuola primaria».

Insomma, un’azione andava fatta. Così nei giorni scorsi la notizia della delibera.

«La Giunta Comunale ha approvato la richiesta di istituzione di una nuova seziona statale della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 presentata successivamente all’Ufficio Formazione e Pubblica Istruzione della Provincia di Brescia - ha proseguito Bulla - Nonostante il primo parere negativo della Fism di Brescia e ai pareri non favorevoli delle scuole paritarie sul territorio, l’Amministrazione Comunale, grazie anche alla collaborazione della Dirigente Scolastica, ha continuato a sostenere la necessità di una nuova ulteriore sezione statale, garantendo una possibilità di scelta alle molteplici famiglie non in grado economicamente di rivolgersi ad istituti paritari presenti sul territorio. Il 29 aprile la dirigente dell’Istituto comprensivo ha comunicato che è stata finalmente ottenuta l’istituzione della nuova Sezione Infanzia Statale a Orzinuovi, per 25 bambini, già dall’anno scolastico 2022/2023, che integra le tre sezioni statali già funzionanti».

L’Amministrazione comunale fornirà tutti gli arredi e attiverà il servizio mensa anche per questa sezione.

«E’ un ulteriore tassello per garantire un percorso educativo e di integrazione per il futuro dei nostri ragazzi», ha concluso soddisfatto Bulla.

Una bella vittoria quindi non solo per la maggioranza ma per la comunità intera che potrà far frequentare i propri figli all’istituto della città.