Un pony scorrazza liberamente sulla Sp19 nella notte: la segnalazione e il recupero

Un pony pomellato scorrazza liberamente per strada nella notte: la segnalazione e il recupero.

Un pony scorrazza liberamente per strada nella notte

É successo a Lograto, a documentarlo un video postato sulla pagina Instagram Orgoglio Bresciano

Verso le 3.30 di questa notte

L'avvistamento nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 dicembre 2023 verso le 3.30. Il Pony è risultato spaventatissimo e non si lasciava prendere. Ad intervenire sul posto la pattuglia della stradale di Montichiari e successivamente la pattuglia di Chiari in supporto. Dopo un po' di tentativi la Polizia Stradale è riuscita a "spingerlo" con le auto verso l'area di servizio e a chiuderlo in un campo nelle vicinanze in attesa del proprietario. Nella notte una pattuglia è andata chiedendo un po' in giro chi fosse il proprietario. Una volta individuato ha provveduto al recupero dell'animale. L'animale era scappato da un allevamento distante 5/6 chilometri ed è finito fino alla Sp19 ed alla fine, quando la Stradale è riuscita a recuperare Pinocchio (il suo nome). Il proprietario l'ha poi portato a casa intorno alle 6. Tutto si è risolto per il meglio.