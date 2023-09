Color Life: grande partecipazione all'evento ad alto valore inclusivo

Grande successo con la Color Life. L'evento, organizzato da Teamlife, è andato in scena a Villa Mazzotti di Chiari.

Un evento altamente inclusivo, a prendervi parte moltissime persone con disabilità. La manifestazione è stata infatti pensata per tutti.

Il programma

Il ritrovo per la Color life alle 9.30 in Villa per il ritiro del kit. Alle 10.30 la camminata inclusa per le vie del centro. La prima tappa animata in piazza Rocca, sulle note di Grease di Danza Studio Chiari. La seconda, invece al Parco delle Rogge con Spazio Danza. Alle 12 il rientro con la possibilità di mangiare insieme (con menù dedicati). Tutti i ricavati dell'evento verranno utilizzati per sostenere progetti che supportano il mondo della disabilità.

La festa continua nel pomeriggio

E nel pomeriggio… La festa continua con «Il sorriso oltre l'ostacolo» giro in carrozza, laboratorio delle Fantaedu Pirati, «Fazenda Rocco», minifattoria con caprette, pecore, asini, pony, cavalli e «Mello il cammello», Free clown , Katy&Bella un animale domestico per comunicare e tanto altro ancora. Inoltre, ci sarà «Adesso Canto io! Music Festival» e non mancheranno i balli di gruppo con Teamlife Dance, serata danzante con For Angel Boogie, Sport inclusivi e sitting volley con Paolo Gamba capitano della Nazionale.

