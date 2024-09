In sala Repossi "stretta di mano" tra il sindaco di Chiari Gabriele Zotti, il vicesindaco Roberto Campodonico e il presidente Michele Pelosi.

Un nuovo accordo tra Comune e Anc

Un accordo di collaborazione tra l’Anc e il Comune. E’ quello ufficializzato in Sala Repossi dal sindaco Gabriele Zotti e dal vicesindaco Roberto Campodonico insieme al presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Michele Pelosi alla presenza degli agenti della Polizia di Chiari, agli ordini del comandante Aniello Amatruda.

La collaborazione è nata in quanto si ritiene «opportuno assicurare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale» e considerando anche «il particolare apporto che l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Chiari ha fornito in passato e che si ritiene possa fornire in futuro in quanto la stessa è composta nella stragrande maggioranza da carabinieri in congedo e pertanto persone idonee e capaci di offrire un significativo contributo nel volontariato civico, nell’assistenza alla polizia locale durante manifestazioni, cortei, ricerche di persone, osservazione del territorio e attività simili».

L’accordo, completamente gratuito, prevede un intervento di «osservazione, segnalazione, ausilio e assistenza sul territorio comunale», un intervento di «supporto finalizzato ad assicurare un’azione capillare per una migliore fruibilità degli spazi pubblici», specialmente dei parchi, «migliorando la sicurezza in generale e in tutte le sue declinazioni, anche attraverso la prevenzione di comportamenti elusivi di norme sociali, segnalando situazioni di rischio e disagio, intervenendo in ausilio agli uffici comunali», alla Polizia Locale e alla Protezione civile. Il Comune, per garantire il servizio, metterà a disposizione veicoli propri (previo accordi con la Locale e con il comandante Amatruda che coordinerà il tutto).

Gli interventi

Una collaborazione nata per far fronte alle diverse problematiche presenti in città – ha spiegato il vicesindaco Campodonico – Tra questi ci sono certamente la pulizia e la sicurezza dei parchi. L’operato dell’Anc sarà quello di controllare e fare rapporto. Non chiediamo di intervenire, ma di allertare la Polizia Locale o gli uffici preposti. A loro il compito di segnalare anche eventuali abbandoni di rifiuti sul territorio.

La parola è poi passata al primo cittadino:

Data anche la loro esperienza, i volontari saranno un ulteriore occhio sulla città, aggiuntivo alla prima forza sul nostro territorio, cioè i Carabinieri, e al lavoro della Polizia Locale – ha aggiunto il sindaco - L’Anc avrà in dotazione una macchina del Comune con un lampeggiante giallo, ma l’accordo è a titolo gratuito e di volontariato. Questo servizio è importante perché va anche a supportare l’ordinanza sui parchi già in vigore e potrà fornire nuovi spunti per quelle che saranno le decisioni future oltre che fornire una mappatura delle zone maggiormente interessate dall’abbandono dei rifiuti. Sono iscritto da 30 anni all’associazione e ne ho viste le potenzialità: voglio metterle a frutto, così come con altre realtà del territorio.

Infine è intervenuto Pelosi: