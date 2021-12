Capriolo

Oggi, durante la consegna delle borse di studio di Capriolo, è stata ricordata Daniela Bertazzoli, la bidella 60enne investita ieri sul confine tra Paratico e Capriolo.

La comunità di Capriolo è in lutto per Daniela Bertazzoli, classe 1961. La bidella è spirata ieri, mercoledì, a seguito dell'investimento sulla provinciale al confine tra Paratico e Capriolo.

Un minuto di silenzio per la bidella morta investita

E' stato osservato un minuto di silenzio, seguito da un lungo applauso, durante la cerimonia di consegna delle borse di studio che si è tenuta oggi pomeriggio. La comunità di Capriolo, guidata dal sindaco Luigi Vezzoli, ha voluto rivolgere un pensiero a Daniela Bertazzoli, la bidella morta ieri che per anni ha insegnato alle medie dell'istituto comprensivo.

La tua morte inattesa e rapida lascia un grande vuoto nella nostra scuola.. siamo profondamente addolorati e scossi per quanto accaduto. Ciao Daniela, grazie per l'amore e la dedizione che hai sempre dimostrato per noi tutti e per i nostri ragazzi.

Questo, invece, il messaggio che aveva scritto questa mattina l'istituto Comprensivo di Capriolo.

L'investimento

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, ma le condizioni della donna sono fin da subito apparse disperate. Berazzoli, secondo le ricostruzioni della Polizia Locale e dei Carabinieri di Capriolo, stava attraversando dopo essere uscita dal Green Flor quando è stata investita da un'auto (Bmw) diretta da Capriolo verso Paratico l'ha travolta. I soccorsi intervenuti sul posto (l'ambulanza dei Volontari di Capriolo e quella dell'Ats Brescia) hanno provato in tutti i modi a rianimarla ma la situazione è apparsa particolarmente seria. La donna è stata cosi intubata, sul posto è atterrato anche l'elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia. Dopo essere stata rianimata e elitrasportata agli Spedali Civili di Brescia, la donna è deceduta dopo poche ore.