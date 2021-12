Borse di studio

La consegna ha avuto luogo questo pomeriggio, alle 16, nella Sala Consiliare ed è stata trasmessa anche in streaming.

Una cerimonia non soltato in presenza, ma anche in streaming per evitare assembramenti. A Capriolo, oggi pomeriggio, sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli.

Riconoscimento al merito per gli studenti di Capriolo

Si è svolta oggi pomeriggio, 11 dicembre, la cerimonia di consegna delle borse di studio per gli studenti meritevoli residente nel Comune di Capriolo. L'evento ha avuto luogo nella Sala Consiliare, a partire dalle 16, ma evitare assembramenti l'Amministrazione ha messo a disposizione anche la diretta streaming. Quest'anno, per la prima volta, oltre che per gli studenti delle superiori, è stato inserito anche il riconoscimento universitario.

Erano presenti il sindaco Luigi Vezzoli e gli assessori. Non è mancato un minuto di silenzio per la bidella Daniela Bertazzoli, morta ieri a seguito di un investimento sul provinciale tra Capriolo e Paratico. Presente anche il dirigente scolastico delle scuole medie, dove ha lavorato la donna classe 1961.