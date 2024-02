Pontevico sarà una comunità ancor più cardioprotetto grazie alla famiglia Signorelli

Un defibrillatore in ricordo di Renata

Un nuovo Dae sul territorio in ricordo di Renata Torresani. Pontevico amplia il raggio d’azione della cardioprotezione coprendo anche il territorio di via Ceresole Nere.

Proprio qui infatti, all’incrocio di via Donatori di Sangue, sarà posizionato un nuovo defibrillatore semiautomatico donato dal marito Luigi e dal figlio Douglas Signorelli, volontario storico di Croce Bianca Pontevico, in ricordo della loro amata Renata Torresani.

L’appuntamento è per domenica 3 marzo alle 11, via Ceresole Nere incrocio via Donatori di Sangue (appunto), presenzieranno autorità sanitarie di Croce Bianca e istituzionali del Comune di Pontevico che, con i signori Signorelli, terranno saluti e discorsi inerenti al gesto e all’importante progetto.

L’inaugurazione è aperta al pubblico, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.