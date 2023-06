Un corteo per dire "no" al progetto mensa

Personale scolastico e famiglie non hanno intenzione di arrendersi: oggi una manifestazione, domani una raccolta firme.

Il corteo

Oggi, lunedì 12, nel tardo pomeriggio più di un centinaio di persone si sono date appuntamento in piazza Mazzini armate di cartelloni, striscioni, tamburi e fischietti per far sentire la loro voce. Genitori, insegnanti, personale scolastico, bambini dell'asilo, delle elementari, ragazzi delle medie, nonni, simpatizzanti e cittadini che hanno preso a cuore l'argomento hanno sfilato da piazza Mazzini fino al Comune per gridare : "Lasciateci il giardino, è prezioso per i nostri bambini, la mensa non è così prioritaria, abbiamo altre necessità più impellenti: ascoltateci, confrontiamoci". A sostegno delle loro richieste sono stati fatti molti cartelloni con tanti slogan inneggianti al giardino, ai giochi, all'importanza del verde, alcuni sono stati appesi sulla facciata del Municipio, ma dopo neanche un'ora sono stati rimossi dalle Forze dell'ordine, altri davanti al cancello che delimita la grande area verde della primaria dove il corteo si è arrestato.

Le motivazioni

La decisione di fare una manifestazione è stata presa durante l'ultimo Consiglio comunale quando le parole degli amministratori Giacomo Bazzoni e Felice Franchi non avevano lasciato spazio al dialogo sottolineando che la decisione di costruire una nuova mensa era già stata presa. "Vorremmo poterci confrontare come era già stato deciso nell'incontro che abbiamo avuto con il sindaco Azzini", hanno incalzato le insegnanti. Infatti, la riunione che si è svolta mercoledì 31 maggio tra rappresentanti dei genitori, docenti e il sindaco Alessandra Azzini, era finita con la decisione del primo cittadino di incontrarsi nuovamente con la dirigente scolastica Fabiola Pierantoni e le maestre per ragionare sui numeri dei bambini che frequentano la mensa, quelli in lista d'attesa e quelli che in futuro potrebbero avere bisogno di questo servizio, ma ad oggi questa riunione non è ancora stata programmata.

Raccolta firme

L'impegno non si è arrestato con il corteo: domani, martedì 13, per tutto il giorno, dalle 8.30 alle 18.30, ci sarà un gazebo in piazza Mazzini dove sarà possibile partecipare alla raccolta firme contro il progetto mensa, sarà comunque possibile firmare in qualsiasi momento, basta mettersi in contatto con gli organizzatori attraverso la pagina Instagram dedicata.