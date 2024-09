Tre minorenni danneggiano il campo sportivo, denunciati dal sindaco Matteo Ferrari.

Atti vandalici al campo

Entrano negli spogliatoi del campo sportivo forzandone l’ingresso e imbrattano i muri.

Il Comune denuncia i tre minorenni coinvolti in tale atto vandalico.

A darne comunicazione ufficiale è stato il primo cittadino azzanese Matteo Ferrari che ha raccontato i fatti.

L'episodio

«L’episodio increscioso risale alla sera dello scorso 12 settembre ed è andato in scena presso i campi sportivi del parco Azzano d’Italia - ha spiegato Ferrari - Ho avuto modo di constatare personalmente la situazione, in seguito a segnalazioni ricevute».

Denunciati tre ragazzi

A seguito dei controlli tre ragazzi minorenni sono stati trovati all'interno degli spogliatoi, dopo aver forzato l’ingresso.

«Sono stati accusati e denunciati di aver danneggiato una proprietà pubblica, di aver imbrattato i pavimenti e i muri con del carbone e di aver rubato attrezzature da gioco, oltre a rompere armadietti dello spogliatoio e rubinetti del bagno - ha dichiarato il primo cittadino - È inaccettabile che spazi dedicati alla comunità, e in particolare ai giovani, vengano trattati in questo modo. Ho contattato immediatamente le Forze dell'Ordine per denunciare formalmente l'accaduto. Durante l'intervento, due dei ragazzi sono riusciti a fuggire anche se riconosciuti, mentre il terzo è stato identificato dai Carabinieri».

Sale la preoccupazione per questi gesti

«Sono preoccupato che giovani, che dovrebbero rispettare e valorizzare i luoghi di aggregazione, possano essere coinvolti in tali atti vandalici - ha commentato il sindaco - Il Comune di Azzano Mella si impegna a garantire la sicurezza e la salvaguardia delle proprie strutture. È fondamentale che la nostra comunità si unisca nel denunciare comportamenti che ledono il patrimonio comune. Esprimo il mio rammarico per quanto accaduto e sottolineo l’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto e alla cura dei beni pubblici».

In tempi record sono stati ripristinati e ripuliti gli ambienti così da non creare ulteriore disagio ai cittadini e agli utenti che li utilizzano.

L'appello del primo cittadino

L’appello del primo cittadino va agli azzanesi.

«Invito tutti a collaborare attivamente e a mantenere alta l'attenzione. La segnalazione di comportamenti sospetti e la partecipazione alla vita della comunità sono fattori chiave per mantenere un ambiente sano e sicuro per tutti».