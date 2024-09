Superenalotto: vince 10mila euro ma ancora non ha ritirato il premio.

Vince 10mila euro ma non ritira il premio

Si dice spesso che la fortuna è cieca, ma a volte anche chi la tenta. Basta vedere quante vincite non riscosse ci sono in un anno. L’ultima delle quali riguarda la speciale iniziativa di giugno «Un’estate a mille», di SuperEnalotto SuperStar. Ed è proprio il caso di dire che, i nove vincitori che ci cercano in Lombardia, avrebbero potuto vivere «Un'estate a mille». Ma per qualche strano motivo si sono evidentemente dimenticati di controllare l’esito del tagliando, o peggio ancora si sono dimenticati di aver giocato.

Giocata vincente ad Azzano Mella

Due di loro risiedono a Brescia: uno in città e uno ad Azzano Mella.

Entrambe le vincite sono da 10mila euro: per il biglietto vincente di Brescia (2003CMI100055), relativo dall’estrazione numero 100 di martedì 25 giugno, la scadenza della riscossione del premio sarà il 23 settembre, mentre per il biglietto vincente di Azzano Mella (3095AMI103074), relativo all’estrazione numero 103 di sabato 29 giugno, il termine per la riscossione è il 27 settembre. In riferimento a quest’ultima, il fortunato potrebbe essere proprio un azzanese, dunque vale la pena dare un’occhiata a «vecchie giocate» o «vecchi biglietti».

Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita che online, su App e siti di gioco autorizzati, disponibili su SuperEnalotto.it. E mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte.

I codici da verificare

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Si potranno verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale: nella sezione Verifica Vincite del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info; attraverso la App Ufficiale del SuperEnalotto; nei Punti di Vendita Sisal.

Modalità di riscossione

Chi ha vinto i 10mila euro, potrà recarsi: in un Punto Pagamenti Premi qualsiasi, oppure agli Uffici Premi Sisal (a Milano in via Ugo Bassi e a Roma in viale Sacco e Vanzetti) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

Chi ha realizzato la vincita con una giocata online, deve presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, riportante il codice della sua giocata ed il codice di identificazione del suo conto di gioco, oltre ad un documento di identità valido ed al suo Codice Fiscale.

Come previsto dal regolamento di gioco a distanza, il pagamento per le vincite superiori a 5.200 euro sarà autorizzato solo a seguito di una verifica da parte di un'apposita Commissione istituita dall'Agenziad elle Dogane e dei Monopoli.

Se, invece, la giocata è stata effettuata in ricevitoria bisognerà presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale, oltre ad un documento di identità valido ed al Codice Fiscale.

pagamento della vincita avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento.

Anche in questo caso, la ricevuta della giocata vincente dovrà essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.