Malviventi in azione, furto in lavanderia ad Azzano Mella.

Furto ad Azzano Mella

In pochi minuti svuotano la macchinetta automatica della lavanderia self service, sottraggono l’incasso e scappano in moto. E’ successo nella tarda serata di lunedì, poco dopo le 23 e poco dopo la chiusura delle porte automatiche dell’attività stessa.

A mettere a segno il colpo sono due uomini, come confermano le riprese delle telecamere interne ed esterne del sistema di sorveglianza dell’esercizio. I contenuti sono stati resi pubblici su un gruppo social per sensibilizzare le diverse attività delle zona a stare in guardia. A raccontarlo è la proprietaria di una di queste attività.

Il racconto della proprietaria

"Quanto accaduto nell’arco di pochi minuti in via Niga lo scorso lunedì sera, è il primo tentativo di furto andato a buon fine, qui nella nostra zona, via Niga, ma nelle scorse settimane ne sono andati in scena altri senza che i malviventi riuscissero nel loro intento - ha raccontato la donna - In un precedente episodio oltre ai due in moto c’era anche un terzo complice in auto che faceva loro da palo, come abbiamo visto in altri video. Non erano riusciti nell’impresa di entrare nelle nostre attività perché il servizio di Sorveglianza passato nel suo giro aveva puntato i fari dell’auto in un dato punto in cui c’erano movimenti sospetti e questi erano scappati".

Un colpo tentato più volte

Lo scorso lunedì però non è andata altrettanto bene. I due in moto dopo essere entrati con tanto di casco e con l’ausilio di un piede di porco, sono riusciti ad aprire sia la cassaforte sia la macchinetta automatica e portando via tutto l’incasso. Una volta preso il tutto se ne sono andati a bordo della motocicletta.

"Oltre al danno pure la beffa. Quanto subito dal nostro collega nella sua lavanderia non si limita al denaro sottratto, ma si estende ai danni alla struttura (come ad esempio il cartongesso che è stato sfondato) sulla quale aveva di recente investito per lavoro di ammodernamento e abbellimento" ha concluso la proprietaria di una delle attività adiacenti.

A seguito della denuncia di quanto accaduto, in carico ai Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, sono partite le indagini che sono tuttora in corso.