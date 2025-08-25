Travolto e ucciso da un'auto a Roccafranca, la vittima è un 30enne del Ghana

le indagini

Sampson Agoumoh, classe 1995, è stato identificato tramite il confronto delle impronte digitali: è giallo sulla residenza e sul luogo di lavoro

E' Sampson Agoumoh , classe 1995 e originario del Ghana, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera, domenica 24 agosto, a Roccafranca. I carabinieri hanno identificato il 30enne a seguito degli accertamenti effettuati sulle impronte digitali: l'ultima residenza conosciuta risulta a Frosinone, ma ancora non è noto dove abitasse attualmente, né dove lavorasse.

L’incidente è avvenuto attorno alle 22.20. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava percorrendo la provinciale in direzione Orzinuovi, in sella alla sua bicicletta, quando è stato tamponato da una Fiat Punto condotta dal 19enne. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato a bordo strada, mentre l’auto ha terminato la sua corsa nel campo adiacente alla carreggiata, inoltrandosi nel mais per un centinaio di metri. Un dettaglio che, assieme all'assenza di segni di frenata, fanno ipotizzare che l'auto stesse viaggiando ad alta velocità.

Il conducente dell'auto, un 19enne di Ludriano, è risultato positivo alla cocaina: è stato denunciato, ora è indagato per omicidio stradale.