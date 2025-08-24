Un ragazzo di circa 30 anni ha perso la vita questa sera, domenica 24 agosto, a Roccafranca, dopo essere stato investito mentre percorreva in bicicletta la Sp72, all’altezza dell’azienda agricola Valtulini.

Investito in bicicletta lungo il provinciale a Roccafranca, muore un 30enne

L’incidente è avvenuto verso le 22.20. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chiari, giunti sul posto per gli accertamenti. Sembra che la vittima stesse percorrendo il provinciale in sella alla sua bicicletta, in direzione Orziniovi, quando è stato tamponato dalla Fiat Punto guidata da un 19enne. L’impatto è stato violentissimo, il ciclista è stato scaraventato a bordo strada, mentre l’auto ha finito la sua corsa nel campo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’ambulanza di Rovato e il mezzo di soccorso avanzato di Orzinuovi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono presenti anche i Vigili del fuoco, la strada è stata chiusa per consentire le operazioni

Il 19enne alla guida dell’auto, residente nella frazione di Ludriano, è stato trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti. Sono in corso le verifiche per risalire all’identità della vittima, di origini africane: al momento del sinistro non aveva con sé nessun documento.