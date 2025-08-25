Travolto in bici a Roccafranca, muore un uomo: il 19enne al volante positivo alla cocaina

tragedia

Sono ancora in corso le operazioni per identificare la vittima: l'ipotesi è che stesse rientrando dal lavoro

Non ha ancora un nome la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 24 agosto 2025, lungo la Sp2 a Roccafranca, investito da un'auto in corsa mentre si trovava in sella alla bicicletta. Si tratta di un uomo di origini africane, sulla trentina, gli abiti che indossava fanno pensare stesse rincasando dal lavoro, ma le domande per ora rimangono senza risposta. Quello che è certo invece sono i risultati dei test effettuati sul conducente dell'auto, un 19enne di Ludriano, risultato positivo agli stupefacenti, nello specifico alla cocaina.

L’incidente è avvenuto attorno alle 22.20. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava percorrendo la provinciale in direzione Orzinuovi, in sella alla sua bicicletta, quando è stato tamponato da una Fiat Punto condotta dal 19enne. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato a bordo strada, mentre l’auto ha terminato la sua corsa nel campo adiacente alla carreggiata, inoltrandosi nel mais per un centinaio di metri. Un dettaglio che, assieme all'assenza di segni di frenata, fanno ipotizzare che l'auto stesse viaggiando ad alta velocità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castrezzato, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. Il conducente, nel frattempo, è stato denunciato.