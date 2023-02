Travolto da un furgone mentre sta lavorando, paura per un 21enne.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 9.13 in via Giuseppe Zanardelli a Nave. Secondo una prima ricostruzione il 21enne era al lavoro all'interno di una tubatura dell'acquedotto nel centro del paese quando nell'atto di uscire (o di entrare è ancora da capire) è stato colpito da un furgone.

Dove si è verificato

L'intervento sul posto

Ad intervenire sul posto l'ambulanza in codice rosso, ma per fortuna le cose si sono rivelate meno gravi del previsto: il 21enne non ha mai perso i sensi anche se diversi sono i traumi riportati, per questo è stato trasportato agli Spedali Civili dove è giunto alle 9.57. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Presenti sul posto anche i tecnici dello Psal (nucleo di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.