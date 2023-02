Tragico incidente, perde la vita un motociclista

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi (giovedì 2 febbraio 2023) a Capriano del Colle.

Tragico incidente, perde la vita un uomo

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 15.30 sulla strada provinciale 21 all'altezza di Capriano del Colle.

Il luogo del sinistro

L'arrivo dei soccorsi

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro: ad intervenire sul posto due ambulanze e un'automedica così come la Polizia Stradale per gli opportuni rilievi del caso: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo, ancora da capire se a causa di un malore o della perdita di controllo del mezzo. Al momento stanno cercando di identificarlo.

Seguono aggiornamenti