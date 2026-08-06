Michela Tengattini non c’è l’ha fatta. La giovane mamma di Capriolo si è spenta oggi, giovedì 6 agosto, 13 giorni dopo essere stata investita da un’auto ad Adro, mentre rincasava in bicicletta in compagnia della famiglia. Quasi due settimane tra operazioni, tentativi disperati dei medici, giorni di preghiere con la speranza appesa a un filo, che alla fine si è spezzato.

Travolta da un’auto ad Adro: Michela si è spenta dopo 13 giorni di agonia

L’incidente era avvenuto la sera del 24 luglio, in via San Pancrazio. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Chiari, la 34enne stava percorrendo la strada in bicicletta diretta verso Capriolo, quando è stava falciata da un’auto che arrivava alle sue spalle. Al volante della Volkswagen Golf un 52enne di residente di Castelli Calepio, poi risultato positivo alla cocaina. Le condizioni di Michela Tengattini sono subito parse gravissime. E’ stata soccorsa sotto gli occhi del compagno e della figlia di 3 anni, che viaggiavano poco più avanti e sono rimasti illesi, e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è rimasta ricoverata per 13 giorni. Purtroppo per lei non c’è stato più nulla fare: giovedì è stato dichiarato il decesso. Non prima di un ultimo gesto di solidarietà: Michela, prima di spegnersi, ha donato i suoi organi.

A Capriolo, dove la giovane mamma era conosciuta e apprezzata, la comunità si è stretta nel dolore. Dove le parole non bastano arrivano le preghiere, i messaggi di vicinanza e gli abbracci condivisi per una tragedia senza un perchè. La salma di Michela Tengattini è stata ricomposta alla casa del commiato Eredi Foglia di Capriolo. Venerdì 7 agosto, alle 17, si terrà la veglia. I funerali verranno celebrati sabato 8 agosto nella chiesa parrocchiale di Capriolo, alle 15.

Con la scomparsa della 34enne si aggrava anche la posizione del 52enne bergamasco, oggi indagato per omicidio stradale.