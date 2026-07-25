È risultato positivo alla cocaina il 52enne bergamasco alla guida dell’auto che ieri sera, venerdì 24 luglio, ha investito una donna di 34 anni ad Adro: è stata ricoverata al Civile di Brescia, le sue condizioni restano gravissime.

Adro, donna di 34 anni investita: resta grave, il conducente positivo alla cocaina

L’incidente è avvenuto ieri in via San Pancrazio. La 34enne, di Capriolo, era in sella alla bicicletta quando è stata travolta dall’auto guidata dall’uomo, residente in Valle Calepio. Sul posto, oltre alla pattuglia dei carabinieri di Iseo per i rilievi, sono intervenuti anche i mezzi del 118, che hanno trasportato la ciclista in ospedale: durante le operazioni di soccorso è rimasta incosciente, ora versa in gravissime condizioni.

Nel frattempo sono stati eseguiti anche gli accertamenti sul conducente, che è risultato positivo alla cocaina. Verrà denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi.