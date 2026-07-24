Una donna di 34 anni questa sera, venerdì 24 luglio, è stata soccorsa ad Adro dopo essere stata investita da un’auto in sella alla sua bici. Trasportata in codice rosso al Civile di Brescia, sarebbe in pericolo di vita.

Adro, donna di 34 anni investita da un’auto: è gravissima

L’incidente è avvenuto in via San Pancrazio, verso le 21. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Chiari la donna, classe 1991 e residente a Capriolo, stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stata investita da un’automobile. Al volante un uomo di 52 anni, residente in zona Valle Calepio, nella Bergamasca. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Adro e i mezzi avanzati da Sarnico e Palazzolo. Trasportata all’ospedale civile, la 34enne è in gravissime condizioni.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’investimento. Il conducente nel frattempo verrà sottoposto ai test per alcol e stupefacenti.