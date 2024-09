Tragico incidente in A21 nel Cremonese: morti due ragazzi di Urago d'Oglio.

Perdono la vita due ragazzi di Urago d'Oglio

Ennesima tragedia sulla strada, altre due giovani vite spezzate. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri (martedì 10 settembre 2024) sull'autostrada A21 all'altezza di Corte De' Frati in provincia di Cremona a pochi chilometri dal confine con il territorio della provincia di Brescia.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 22.45 in codice rosso. Resta da chiarire nel dettaglio l'esatta dinamica del sinistro. Tempestivamente a giungere sul posto due ambulanze e un'automedica. Ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. Purtroppo per due giovani rispettivamente di 20 e 29 anni di origine indiana e residenti a Urago d'Oglio non c'è stato nulla da fare. Uno dei due, in particolare, sulla carta risulta ancora residente a Chiari ma, di fatto entrambi, vivevano a Urago d'Oglio. Si tratta di Harman Kumar (classe 2004) e Ajak Kumar (classe 1995): nonostante lo stesso cognome, però, non sono legati da legame di parentela.

Risulta inoltre in gravissime condizioni un altro ragazzo il quale è stato elitrasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Tragico incidente in A21: il cordoglio della comunità

La notizia della morte dei due giovani ha raggiunto velocemente il comune di Urago d'Oglio dove la comunità indiana risulta essere molto ben radicata. Il primo cittadino Gianluigi Brugali in questo momento si sta sincerando di capire cosa sia successo oltre ad esprimere la propria vicinanza alle famiglie.