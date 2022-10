Tragico incidente, 69enne si ribalta con il trattore: per lui nulla da fare

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi (giovedì 27 ottobre 2022) a Ome in Franciacorta.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 15.30 in via San Lorenzo in codice rosso.

Tragico incidente, da chiarire la dinamica

Restano da chiarire le cause che hanno determinato la dinamica del sinistro. Stando alle prime ricostruzioni sembra che un uomo di 69 anni stesse percorrendo via San Lorenzo quando avrebbe perso il controllo del trattore che stava conducendo finendo in un fiume.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia e due ambulanze, presenti anche i Vigili del Fuoco. Vani si sono rivelati i tentativi dei soccorritori di rianimarlo, poco dopo ne hanno infatti dovuto constatare il decesso.