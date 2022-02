Torna a casa dopo tre mesi di ricerche, l'incredibile storia della cagnolina Lana

lieto fine

La famiglia non ha mai perso la speranza di poterla ritrovare.

Una storia a lieto fine, Lana è finalmente tornata a casa dalla sua famiglia.

Un lungo periodo

Lana, cagnolina meticcia, aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 15 novembre suscitando preoccupazione nella famiglia con la quale vive a Rodengo Saiano. Per settimane hanno diffuso sue fotografie sui social accompagnati da accorati appelli non solo on line ma anche sui muri di svariati paesi limitrofi al comune di residenza. Di tempo ne è passato (ben tre mesi) ma la speranza di rivederla a casa non se ne è mai andata.

Il ritrovamento

Le ricerche sono continuate per diverso tempo, non solo da parte della famiglia, anche numerose associazioni della zona si sono messi in campo per riportare a casa Lana. Dopo svariati avvistamenti in vari comuni della Franciacorta, finalmente ieri (mercoledì 23 febbraio) è stata ritrovata in una cascina in quel di Castegnato in buone condizioni.