Tiepolo Scomposto: la rassegna si chiude fra danza e arte circense

Si chiude oggi, dopo tre mesi di arte, storia e trenta eventi trasversali all'insegna della multidisciplinarità, la rassegna Tiepolo Scomposto. Un progetto articolato, coordinato dal direttore artisitco Pietro Arrigoni, con l'obiettivo di raccontare e far scoprire uno dei più importanti artisti dell'epoca moderna, Gianbattista Tiepolo, rispolverando la sua vita, la sua opera e anche il rapporto con Verolanuova. Un'iniziativa che, di certo, è stata apprezzata: e se non credete agli organizzatori, credete ai numeri. In tre mesi sono state quasi 12mila le visite alle Pale, La caduta della manna e Il sacrificio di Melchisedec, da poco restaurate; 8mila invece i visitatori alla Disciplina. Sul palco, assieme al team che ha contributo a realizzare il palco, anche il sindaco Stefano Dotti, che ha ringraziato gli organizzatori e i giovani che si sono dati molto da fare per un festival "che ha fatto riscoprire il territorio".

L'ultima domenica di eventi per il Festival di Tiepolo Scomposto sarà all'insegna della modernità e del divertimento. "Tiepolo Street Party", è il nome dell'evento che si declinera fra spettacoli di danza teatro e noveau cirque. Otto ore no stop con giocolieri, mangia fuoco, spettacolo acrobatico aereo, trampolieri, cabaret poeticomico, con le performance degli artisti Lunarides, Brigith Ramos, Paolo Sagitta, Alfio Campana, Tariniartist, Teresa Turola, Jean Pierre Bianco, Danny Bignotti, ci faremo incantare dalla magica e tradizionale arte circense.

In programma l’esibizione della Manfredini Junior Band di Manerbio a cura di Monica Galuppini, lo spettacolo hip hop “We got the Attitude -Fatti prendere” Hip Hop School - Polisportiva Uisp Manerbio (sedi di Verolanuova, Manerbio e Brescia) a cura di Claudia Mor, e lo spettacolo di hip ho “Tiepolo on the beats” a cura di Mao Mik dell’associazione culturale sportiva StudioA ASD di Verolnuova. A corollario della manifestazione, alle 11.00, lo spettacolo dedicato al Tiepolo. A cura di Livia Mabizzanetti, con la compagnia ARS. Creazione e spettacolo, che porteranno in scena “il nostro Tiepolo” - la narrazione storico sentimentale di 5 personaggi, che inviteranno il pubblico a scoprire la bellezza dei due dipinti tiepoleschi e del legame con il loro creatore.

Il programma

-Orario di apertura ore 10:00 ➡️ intrattenimento e saluti delle Autorità

TRAMPOLIERI

2 trampolieri, itineranti.

Intrattengono le persone per la piazza

PARCO NOCIVELLI

TESNOSTRUTTURA

-Orario 10:30 ➡️11:00

Teresa Turola – coreografie e letture

Danza aerea 3x3 mt

AUDITORIUM BIBLIOTECA

-Orario 11:00➡️11:30

Spettacolo Compagnia ARS creazione di Mantova - Testo di Livia Mabizzanetti dedicato al Tiepolo

(replica alle 17/17:30)

PARCO NOCIVELLI

TESNOSTRUTTURA

-Orario 11:30 ➡️12:00

Spettacolo di teatro di strada, comicitá, giocoleria generica per tutta la famiglia.

replica il pomeriggio

PARCO NOCIVELLI

TESNOSTRUTTURA

-Orario 12:00 ➡️12:30

Teresa Turola – coreografie e letture

-Orario 14:00➡️ intrattenimento

TRAMPOLIERI

2 trampolieri Eleganti/o fantasy, itineranti.

Intrattengono le persone per la piazza e portici

AUDITORIUM BIBLIOTECA

-Orario 14:30 ➡️15:00

Claudia Mor – Scuola di danza (50 studenti)

PARCO NOCIVELLI

TESNOSTRUTTURA

-Orario 15.00➡️15.30:

Anna Giulia Colace – Scuola di Danza

Associazione culturale sportiva StudioA ASD

maestro lezione di presentazione – 3 gruppi da 11/5/5

AUDITORIUM BIBLIOTECA

-Orario 16.00➡️16.30

Banda Verolanuova

PARCO NOCIVELLI

TESNOSTRUTTURA

-Orario 16.30➡️17.00

Spettacolo acrobatica Aerea con tessuti con struttura alta 6 MT fissa.

Cerchio aereo

AUDITORIUM BIBLIOTECA

-Orario 17➡️17:30

Spettacolo Compagnia ARS creazione di Mantova - Testo di Livia Mabizzanetti dedicato al Tiepolo

PORTICI

-Orario 17.30➡️18.30:

Teatro fisico, danza, giocoleria e manipolazione del fuoco.