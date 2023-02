Tiepolo scomposto: una kermesse lunga tre mesi

Tiepolo scomposto è un articolato progetto dedicato al restauro delle due tavole dell'artista che vuole essere una esperienza immersiva.

Tiepolo scomposto

Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Verolanuova è stato presentato l'articolato progetto Tiepolo scomposto: tre mesi e oltre trenta eventi per raccontare e far scoprire uno dei più importanti artisti dell'epoca moderna . Il direttore artistico Pietro Arrigoni ha raccontato le motivazioni e gli obiettivi di questa kermesse che vuole essere una esperienza profonda, capace di indagare non solo la vita e l'arte di Gimbattista Tiepolo, ma di riscoprire il suo rapporto con Verolanuova e la sua storia partendo dal restauro appena concluso dei due teleri presenti nella basilica di San Lorenzo: La caduta della mamma e Il sacrificio di Melchisedec. "Il progetto con la sua modalità espositiva si fa racconto e svelamento -così Arrigoni - il visitatore potrà ammirare gli originali restaurati e, attraverso il progetto de Il Tiepolo Scomposto arrivare ad una maggiore comprensione ed appropriazione degli stessi. L’idea della scomposizione parte da una riflessione sul limite che ha una esperienza di conoscenza di un’opera, se tale esperienza nasce dalla sola osservazione del risultato finale del prodotto artistico». Soddisfatta l'Amministrazione che vede in questa iniziativa una importante occasione di far conoscere e riscoprire il territorio. "Il restauro delle pale del Tiepolo – ha commentato il Sindaco di Verolanuova, Stefano Dotti - non è solo

un motivo di orgoglio per tutti i cittadini verolesi, ma rappresenta una grande opportunità per far conoscere il nostro territorio a livello nazionale, attraverso i percorsi e le iniziative nell’anno di Brescia e Bergamo capitali della cultura. Dal palazzo Gambara alla Piazza, dalla Basilica di S. Lorenzo con i suoi tesori alla Chiesa della Disciplina, dal Castel Merlino al Parco Nocivelli potremo

far conoscere il valore storico, culturale ed architettonico del nostro centro storico e le tante opportunità che il nostro paese offre".

L'inaugurazione

Domenica 26 febbraio alle 11 in piazza della Libertà prenderà vita la kermesse con l'inaugurazione della mostra "I 30 volti del Tiepolo" a cura del fotografo Virginio Gilberti. "

«Per circa 40 anni – ha commenta l’autore - il Tiepolo è stata la mia dolce ossessione. Per realizzare il progetto dei “30 volti”, c’è voluto molto tempo, e tutto si è svolto la notte per poter illuminare al meglio i soggetti, senza disturbi e riflessi. Le immagini permettono d’incontrare un Tiepolo mai visto, è come riscoprirlo ex novo. Particolari di visi e corpi escono dallo sfondo o dalla distanza, espongono la loro qualità tecnica, moltiplicano la presa emotiva e pare vivano di luce propria, quasi come tele a sé stanti».

La mostra fotografica è una galleria di ritratti, raffiguranti alcuni dei protagonisti delle tele di Tiepolo. Le gigantografie, saranno istallate ed elevate in altezza sui muri delle case, lungo le vie e nella piazza centrale. Scomposti dai colori originali, in bianco e nero sono messaggeri di echi lontani. Naturalmente durate tutto il periodo della kermesse dedicata al Tipolo sarà possibile ammirare da vicino le sue opere fresche di restauro nella basilica di San Lorenzo. Un'apposita struttura permetterà eccezionalmente ai visitatori di ammirare le opere da vicino ogni sabato dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e ogni domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

Il calendario di marzo

Dopo l'inaugurazione di domenica 26 febbraio si entrerà nel vivo di una serie di numerosi eventi: domenica 5 marzo ci sarà l'esibizione dei madonnari, con Michela Vicini vincitrice del premio madonnari del Corvione, in piazza Malvestiti e Il Tiepolo scomposto di Omar Rossetti nella Chiesa della Disciplina in via Castello 3, giovedì 9 rassegna letteraria con lo storico d'arte Davide Dotti, nella casa canonica di via Cavour 23, domenica 12 inaugurazione della mostra multisensoriale, che rimarrà attiva tutti i week end, nella Chiesa della Disciplina alle 11, lo stesso giorno, alle 18, concerto con l'orchestra Bazzini Consort nella basilica di San Lorenzo. Giovedì 16 rassegna letteraria con il profumiere Roberto Dario nella Chiesa della Disciplina, sempre qui, domenica 19, si svolgerà la performance di Giulia Gaudenzi, prenotazione obbligatoria chiuderà il mese la rassegna letteraria alle 18 nella Bottega del caffè con i restauratori Monica Abeni, Paola Guerra e Antonio Zaccaria. Gli eventi continueranno fino a tutto il mese di maggio, per ulteriori informazioni si rimanda a visitverolanuova.it