Tess, il cane poliziotto fiuta il fumo e incastra un ragazzo al parco

Nessuno frega Tess. O almeno il suo fiuto infallibile. Proseguono, e danno risultati, i controlli della Polizia Locale di Orzinuovi con l’ausilio dell’Unità Cinofila, nella fattispecie la presenza del nuovo agente a quattro zampe Tess.

«Si tratta di un’attività che nel Comune è in corso da tempo sul fronte della repressione e contrastato allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti - hanno fatto sapere dalla Locale - Nell’ultimo intervento realizzato nei giorni scorsi sono state controllate, con il cane antidroga Tess, diverse zone frequentate da giovani e giovanissimi, anche oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini: dalle aree verdi ai punti di ritrovo».

Proprio in uno dei parchi Tess ha «puntato» un giovane, consentendo così, da un successivo controllo sulla persona, di rinvenire sostanza stupefacente del tipo hashish.

La droga è stata sequestrata ed il giovane segnalato alla Prefettura di Brescia come assuntore.

«L’attività proseguirà proprio con lo scopo di combattere non solo lo spaccio ma anche il consumo di sostanze stupefacenti soprattutto nei luoghi di ritrovo dei giovanissimi» attività sempre più svolte dal corpo della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Bresciana Occidentale che si è arricchito grazie al suo arrivo.

Chi è il nuovo agente Tess?

Una cucciola di 30 chilogrammi di vivacità, obbedienza e fedeltà. Occhi un po’ a mandorla, sguardo attento, pelo fulvo con la classica maschera nera sul muso ed intorno agli occhi, il cane pastore belga malinois sta conquistando proprio tutti, diventando la mascotte, non solo del Comando, ma di tutto il Comune.

Tess è un unicum con l’agente scelto Marco Mariani che da cinque anni presta servizio alla stazione di Polizia locale orceana ed entrambi sono superivisionati dal vice comandante Nicola Losi.

«E’ una bella sfida – aveva commentato commentato Mariani all’arrivo di Tess – oltre ad essere un piacere potermi confrontare con una realtà che non conosco».

Tess come molti suoi colleghi a quattro zampe, ha tutte le carte in regola per prestare servizio. Proveniente da un addestramento di Reggio Emilia che nasce per la selezione di cani improntati sulla sicurezza per l’uso della Polizia, ha intrapreso un corso di addestramento a Padova presso la Global K9. L’idea era nata per potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti sullo spaccio e l’assunzione delle sostanze stupefacenti, avevano spiegato l’assessore alla Sicurezza Mirko Colossi e il comandante Marco Zana: «Abbiamo molti parchi sia ad Orzinuovi che nell’Unione dei Comuni – ha aggiunto Zana - l’unità cinofila si sta concentrando nelle zone in cui siamo già a conoscenza di queste problematiche. Il servizio di Polizia locale deve essere un servizio di prossimità, che non riguarda solo la repressione di illeciti di natura amministrativa e stradale».

Il comandante ha anche messo a disposizione dei suoi agenti l’esperienza maturata nell’unità cinofila di Palazzolo sull’Oglio.

La scelta della razza di Tess per la Polizia locale

Il pastore Belga Malinois deve il suo nome al paese di origine Malines, nella regione delle fiandre, dove venne chiamato così da allevatori ed addestratori cinofili locali.

La razza ha acquistato popolarità dopo essere stata impiegata nella prima guerra mondiale. Non è un caso quindi vedere questo cane nelle vesti di poliziotto, come cane da lavoro militare, impiegato nella rilevazione di sostanze stupefacenti, nella ricerca o nel salvataggio. Anche negli Stati Uniti è una razza molto conosciuta e utilizzata dai corpi di polizia: basti pensare che l’unità cinofila che presidia la Casa Bianca è composta da quattro esemplari.

Ma quali sono le caratteristiche che ne fanno il compagno ideale? Il Maline è un cane estremamente intelligente, e può fare affidamento sulla sua velocità di apprendimento senza eguali. La reattività ai comandi puo’ passare da 0 a 100 in un attimo. Attivo, obbediente e vivace non è di certo un cane per tutti. La sua fisicità, snella, atletica e allo stesso tempo forte, gli permette di lavorare in condizioni particolarmente sfavorevoli. Nonostante sia stato allevato per lavorare intensamente e duramente, vanta un carattere docile ed affettuoso, che riserva sia al suo conduttore che alle altre persone. Una caratteristica, che lo rende certamente un cane ideale per la famiglia. La sua indole poco aggressiva lo rende adatto alla convivenza con altri animali. Ma attenzione è un aspetto da non sottovalutare perché non appena il Malinois capirà che la sua casa o un suo familiare è in pericolo non esiterà a sfoggiare il suo innato coraggio e passerà subito all’attacco. Senza dubbio la sua versatilità lo rende un cane eccezionale ed un ineguagliabile compagno di avventure.