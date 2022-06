Terzo atto vandalico a distanza di pochi mesi alla sede Pd di Gussago

Terzo atto vandalico in otto mesi alla sede Pd di Gussago.

Il fatto si è consumato tra sabato 25 e domenica 26 giugno nella sede di via Chiesa. Ad intervenire sui social è stato anche il primo cittadino Giovanni Coccoli con queste parole

"Un nuovo atto vandalico contro la sede del Pd Gussago, il terzo in pochi mesi. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili.

Esprimo la mia solidarietà al PD Gussaghese, condannando in modo fermo queste azioni che sono lesive non solo dei beni materiali ma sono soprattutto un attacco a chi, attraverso la politica, si impegna per la collettività e per il raggiungimento del bene comune.".