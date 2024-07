Gussago Rocks: torna nel fine settimana il festival musicale al Parco Muccioli

Gussago Rocks: torna nel fine settimana (sabato 13 e domenica 14 luglio 2024) il festival musicale al Parco Muccioli di Gussago.

Una due giorni live al Parco Muccioli per il festival "Gussago Rocks": a partire dalle 20, otto band saliranno sul palco. La due giorni sarà caratterizzata da musica rock, stand gastronomici che resteranno aperti per tutta la serata.

L'evento è stato organizzato da giovani di Gussago e rientra nel progetto promosso dall'Amministrazione comunale "Gussago per i Giovani" che ha già riscosso un grande successo nella sua prima edizione raddoppiando le serate di quest'anno. Il tutto per offrire ancora più musica e, quindi, ancor più divertimento.

Sabato 13 luglio 2024 saranno i Wishlist, Laid, EraNera e OffBeats ad animare la prima serata, mentre domenica 14 luglio sarà la volta di Viola Fuel, Sunset Avenue, AirFlow e Hithanks scatenare l'energia del pubblico.

"Nel nostro mandato stiamo dando particolare attenzione ai giovani", commenta l'assessore alle politiche giovanili Simone Valetti. "Stiamo cercando di offrire ai nostri ragazzi spazi e opportunità per diventare dei "protagonisti". Sappiamo che sono il nostro futuro e vogliamo dar loro la possibilità di esprimersi e di contribuire attivamente alla comunità. Questo concerto si sviluppa in un doppio contesto tra le politiche giovanili e la cultura: facendo esprimere i nostri giovani ma facendoli anche partecipare come parte integrante dell'evento."