Era in cerca di spiccioli, di un po’ di denaro, probabilmente per procurarsi la droga. Allora ha ben pensato di procurarseli tentando un furto in farmacia, nelle autoscuole e in un supermercato di Ospitaletto, prima di essere arrestato dai carabinieri della stazione di Cologne che mercoledì sera erano di pattuglia sul territorio.

Raffica di furti tra Ospitaletto e dintorni

Protagonista della vicenda è un volto noto alle Forze dell’ordine, che nei mesi scorsi era già saltato alle cronache per una serie di colpi (alcuni andati a buon fine, altri solo tentati) e altre incursioni perpetrati in paese e nei Comunu limitrofi. Un uomo sulla trentina, residente a Ospitaletto e con un problema di tossicodipendenza, ritenuto responsabile di diversi furti tra cui l’incursione all’oratorio (dove aveva anche dato fuoco a un mobile) e alla sede dell’Avis, avvenuti a gennaio, e diversi colpi alla farmacia comunale: l’ultimo a fine maggio, quando utilizzando un tombino aveva spaccato la vetrata, causando 10mila euro di danni per soli 100 euro di bottino. Per non parlare delle incursioni al New Diego Caffè e al bar dell’ex Girandola, a Rovato, a seguito dei quali i militari erano risaliti all’ospitalettese (poi denunciato). Ieri sera è tornato in azione.

Tenta di rubare spaccando le vetrate con un tombino, arrestato

A ricostruire la sequenza esatta dei tentati furti, avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì, sono stati i carabinieri di Cologne che allertati dall’allarme scattato sono intervenuti tempestivamente in paese, dove hanno colto in flagranza il ladro. Prima di essere fermato, il soggetto ha tentato di colpire ancora una volta la farmacia comunale, utilizzando un tombino per farsi strada, e le due autoscuole Pilotti e San Giacomo. L’unico furto andato a segno è stato al supermercato Carrefour, dove è riuscito a mettere la mani su alcune bottiglie di alcolici, per poi allontanarsi a piedi. A «tradirlo» è stato il sistema di allarme, che ha allertato le Forze dell’ordine.

Beccato dai carabinieri, è stato arrestato: il tutto è stato convalidato giovedì mattina, dopo il processo per Direttissima.