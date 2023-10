Furto a scuola a Castegnato: spariti i fondi di un colletta dei genitori per la Romagna alluvionata

Non solo hanno rubato in un asilo, non solo hanno portato via soldi destinati a sostenere una delle scuole alluvionate dell'Emilia Romagna, ma hanno anche causato pesantissimi danni e rischiato di causare un incendio. Succede a Castegnato, dove poco prima dell'apertura di lunedì mattina, 9 ottobre, è stato scoperto un furto commesso da ignoti ai danni della scuola paritaria "Regina Margherita" in via San Martino. Un colpo ignobile, sul quale stanno ora indagando i carabinieri.

Ancora da chiarire quando sia avvenuto il furto a scuola, probabilmente in una notte tra venerdì e lunedì. I ladri sono entrati nell'asilo da una finestra, poi hanno sfondato una porta interna e sono entrati nella segreteria dell'istituto. Qui hanno presto individuato la cassaforte, che probabilmente puntavano fin dall'inizio.

Castegnato, furto a scuola: cassaforte aperta con un flessibile

Per aprire la cassaforte, con tutta calma e sicuri probabilmente di non essere interrotti, i ladri hanno persino utilizzato (malamente) un flessibile elettrico. Peccato che la resistenza del metallo, oltre che un po' di imperizia, hanno causato un piccolo principio d'incendio. Per proseguire il lavoro sono stati gli stessi banditi ad attivarsi per spegnerlo, utilizzando uno degli estintori del sistema antincendio della scuola. Solo che in questo modo, spargendo polvere estinguente un po' ovunque negli uffici, hanno anche causato parecchi danni, e compromesso alcuni dispositivi elettronici come computer e stampanti.

Scuola riaperta immediatamente

Nonostante lo shock iniziale, la direzione della scuola lunedì mattina ha scelto di non chiudere e di mantenere il servizio per le famiglie del paese. Approfittando della bella giornata e delle temperatura pressoché estive, per un paio di ore i bambini sono stati in giardino a giocare, mentre il personale metteva in ordine e ripuliva interamente tutti i locali della scuola, compresi quelli interessati dallo svuotamento dell'estintore.

Rubati i fondi per le scuole alluvionate

Alla fine il bottino dei malviventi non è stato lieve, secondo un primo bilancio del personale. I ladri sono riusciti a rubare complessivamente circa mille euro in contanti. Si trattava tuttavia della somma raccolta dai genitori dei bambini della scuola, destinata ad una colletta in favore di un istituto scolastico della Romagna colpita dall'alluvione di maggio. Un dettaglio che rende la vicenda ancora più triste.

Amareggiata, inevitabilmente, la presidente dell'ente che gestisce la "Regina Margherita", Jessica Bettoni che è rimasta per tutto il giorno sul luogo del furto, a partire dalla scoperta avvenute attorno alle 7.15. Con lei anche il personale della scuola.

"C'è grande amarezza per quanto accaduto, un furto perpetrato peraltro all'interno di un ente educativo - ha commentato - Si tratta di un gesto gravissimo, per il quale abbiamo immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. Voglio tuttavia sottolineare il grandissimo lavoro della coordinatrice e del personale della scuola, che nonostante tutto sono riusciti a mantenere attivo il servizio, ripulendo la scuola per i suoi bambini".

Indagano i carabinieri

Flessibile, martello e materiale vario abbandonato dai ladri sono stati sequestrati dai carabinieri di Ospitaletto che stanno conducendo le indagini. La speranza è di riuscire a individuare i ladri, cosa tuttavia non semplice dal momento che non è ancora perfettamente chiaro quando sia avvenuto il furto, nel corso del fine settimana.