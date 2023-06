Ospitaletto, forzano la porta di servizio e entrano in Municipio: rubati tablet e cellulari

Nessuno se n'è accorto fino a lunedì. Non solo perché i ladri che nella notte fra venerdì e sabato hanno trafugato dal Municipio cellulari e altre apparecchiature hanno utilizzato una porta secondaria, ma anche perché nel forzarla hanno fatto un lavoro talmente "delicato" che i segni non si vedevano se non osservando attentamente. Tanto che anche ora è perfettamente funzionante.

Forzano la porta e entrano in Municipio: rubati tablet e cellulari

I colpevoli (o il colpevole: le immagini della videosorveglianza sono al vaglio della Polizia Locale di Ospitaletto) sono passati dalla porta di servizio tra l'ufficio Anagrafe e la farmacia comunale, un angolo nascosto del Municipio usato solo dai dipendenti. Forzato l'ingresso, una volta all'interno hanno frugato negli uffici indisturbati, nessun allarme è scattato. Per fortuna i danni sono stati pochi, la refurtiva qualcosa di più: alcuni cellulari, tablet e altri accessori per qualche centinaia di euro, poco più di 1.500. Non è chiaro per quanto tempo siano rimasti all'interno: ad accorgersi del furto, lunedì mattina, sono stati i dipendenti comunali che hanno subito avvisato il sindaco Laura Trecani e i carabinieri. Per ora nessuna denuncia è stata formalizzata.