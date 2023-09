Tenta di rubare gli alcolici e aggredisce la guardia del supermercato: ai domiciliari

Tenta di rubare gli alcolici e aggredisce la guardia al supermercato: ai domiciliari.

É successo a Nuvolento: nel pomeriggio di domenica 10 settembre 2023 i carabinieri della stazione di Nuvolento sono intervenuti in un supermercato della zona. Qui un uomo di 55 anni, bresciano, ha infatti tentato di rubare ben 400 euro di alcolici che aveva posizionato all'interno del carrello della spesa come se volesse fare acquisti regolarmente. Purtroppo però, prima di uscire, ha cercato di aggredire la guardia al fine di uscire senza pagare.

Arrestato per rapina

L'uomo è stato così arrestato per rapina. Nella mattinata di ieri (lunedì 11 settembre 2023) si è tenuta l'udienza: è emerso che per il 55enne non si trattava di un caso isolato. Aveva infatti altri precedenti. Anche per tali motivi è finito ai domiciliari.