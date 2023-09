Una vicenda che ha dell'incredibile: 20enne ai domiciliari scappa in Francia con la droga nei tacchi.

20enne ai domiciliari scappa in Francia

Il fatto ancor più curioso è che non si tratterebbe della prima volta: dopo un primo tentativo di evasione, infatti, a seguito del quale essendo stato scoperto dai carabinieri aveva fatto ritorno a casa, ci ha riprovato. Questa volta ha voluto però fare le cose in "grande stile" espatriando. Nonostante ciò, però, è stato beccato. La Polizia Francese, infatti, lo ha identificato e poi ha contattato i carabinieri di Nuvolento. Questi ultimi avevano lanciato, come da prassi, il rintraccio internazionale. Ora si trova dietro le sbarre ad Imperia.

Domiciliari violati due volte in poche settimane

Il 20enne di origine straniera dopo essere stato beccato a vendere droga era stato relegato ai domiciliari per spaccio e rapina. Misura da lui violata per due volte nell'arco di qualche settimana. Nell'ultima occasione la droga è stata trovata nei tacchi delle scarpe che indossava. La Polizia francese ha analizzato le impronte digitali per poi risalire alla sua identità. Il 20enne è stato così riconsegnato alla Polizia di frontiera italiana che ha poi provveduto a trasferirlo dietro le sbarre.

In evidenza un'immagine d'archivio