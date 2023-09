Coltivava marijuana in camera, denunciato 26enne di Travagliato.

Si era costruito una piccola serra in camera da letto per coltivare marijuana da spacciare in città. É stato pizzicato dai carabinieri alle 3 della scorsa notte mentre vendeva la sostanza stupefacente in via Santa Maria dei Campi.

A finire nei guai per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio è stato un 26enne di Travagliato. Durante il servizio notturno di pattuglia, i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari si sono insospettiti nel vedere un gruppetto di giovani radunati attorno a un coetaneo in via Santa Maria dei Campi, una zona della città più volte segnalata dai residenti come piazza di spaccio e di consumo di droga. Erano quasi le 3 di notte quando è scattato il controllo: nel porta occhiali del travagliatese c’era circa un grammo di erba. Una quantità relativamente irrisoria, se non fosse stato per quello che il giovane nascondeva a casa.

Perquisizioni anche nell'abitazione del 26enne

Gli accertamenti dei carabinieri infatti sono proseguiti all’interno dell’abitazione del 26enne e della sua famiglia. Con il supporto dei colleghi della Stazione di Ospitaletto i militari della Radiomobile hanno perquisito la camera da letto del ragazzo. In una piccola serra che si era costruito artigianalmente c’erano dieci piantine di marijuana, mentre in taverna il 26enne aveva nascosto circa 60 grammi di erba essiccata pronta per essere spacciata.

La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane travagliatese, accompagnato in caserma per gli ulteriori accertamenti di rito, è stato denunciato per possesso di stupefacenti a fini di spaccio.